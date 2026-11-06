Macerich: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Macerich hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 USD gegenüber -0.340 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Macerich in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 262.3 Millionen USD im Vergleich zu 254.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch