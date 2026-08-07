Macerich: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Macerich liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Macerich die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 251.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 178.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch