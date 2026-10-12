MAC HOUSE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MAC HOUSE hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -6.04 JPY. Ein Jahr zuvor waren -18.170 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.53 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44.19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MAC HOUSE einen Umsatz von 3.14 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch