Mac Charles (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mac Charles (India) liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mac Charles (India) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 14.84 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12.650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 330.1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 237.5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch