Mabuchi Motor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mabuchi Motor hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.250 USD je Aktie in den Büchern standen.

Mabuchi Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 386.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 353.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch