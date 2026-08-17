Mabuchi Motor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mabuchi Motor hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 28.22 JPY gegenüber 22.54 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 56.01 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 16.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47.95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch