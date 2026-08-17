Mabuchi Motor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mabuchi Motor hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 351.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 331.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch