Mabuchi Motor: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mabuchi Motor hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24.69 JPY gegenüber 36.95 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61.57 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 52.11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch