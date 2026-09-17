Mabion präsentierte Quartalsergebnisse

Mabion hat am 15.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.92 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.950 PLN erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 3.3 Millionen PLN aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 3.3 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch