Mabion hat am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.67 PLN. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.670 PLN je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26.72 Prozent auf 3.0 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.1 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.ch