Maanshan Iron Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Maanshan Iron Steel veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maanshan Iron Steel 0.020 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Maanshan Iron Steel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11.36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17.28 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 19.50 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch