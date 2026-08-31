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31.08.2026 06:37:00
Maanshan Iron Steel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Maanshan Iron Steel hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0.010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Maanshan Iron Steel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.51 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 18.65 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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