Maanshan Iron Steel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Maanshan Iron Steel präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.02 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Maanshan Iron Steel ein Ergebnis je Aktie von 0.010 HKD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Maanshan Iron Steel 22.45 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.12 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch