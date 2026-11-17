Maan Aluminium hat am 14.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 INR. Im Vorjahresviertel hatte Maan Aluminium 1.07 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Maan Aluminium im vergangenen Quartal 2.79 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Maan Aluminium 1.91 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch