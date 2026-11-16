M4B Spolka Akcyjna Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

M4B Spolka Akcyjna Bearer lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.10 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0.190 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.39 Prozent auf 9.6 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.7 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch