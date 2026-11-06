M3 präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

M3 hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 576.1 Millionen USD – ein Plus von 0.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem M3 574.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch