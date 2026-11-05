M3 legte Quartalsergebnis vor

M3 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16.38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16.03 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat M3 im vergangenen Quartal 91.75 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte M3 84.69 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch