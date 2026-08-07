M3-Brigade Acquisition III A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

M3-Brigade Acquisition III A hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.31 USD. Im Vorjahresviertel hatte M3-Brigade Acquisition III A 0.450 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 140.7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch