M3-Brigade Acquisition III A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

M3-Brigade Acquisition III A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 USD gegenüber -0.070 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat M3-Brigade Acquisition III A mit einem Umsatz von insgesamt 192.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 94.48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch