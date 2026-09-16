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16.09.2026 06:37:00
M Vest Water AS Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
M Vest Water AS Registered veröffentlichte am 15.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
M Vest Water AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.08 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.120 NOK je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 9.9 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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