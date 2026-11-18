M Vest Water AS Registered liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat M Vest Water AS Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.09 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.150 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.5 Millionen NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 51.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.9 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch