m-up veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

m-up hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9.57 JPY gegenüber 12.07 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat m-up in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.02 Milliarden JPY im Vergleich zu 7.41 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch