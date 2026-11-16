m-up legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

m-up hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13.88 JPY gegenüber 11.85 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat m-up im vergangenen Quartal 10.00 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29.95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte m-up 7.69 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch