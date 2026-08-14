M-tron Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

M-tron Industries hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.43 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.510 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13.78 Prozent auf 15.1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch