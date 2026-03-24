M-tron Industries Aktie 120898395 / US55380K1097
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24.03.2026 22:05:42
M-tron Industries, Inc. Reports Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - M-tron Industries, Inc. (MPTI) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $3.425 million, or $0.99 per share. This compares with $2.139 million, or $0.73 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.2% to $14.233 million from $12.805 million last year.
M-tron Industries, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.425 Mln. vs. $2.139 Mln. last year. -EPS: $0.99 vs. $0.73 last year. -Revenue: $14.233 Mln vs. $12.805 Mln last year.
Nachrichten zu M-tron Industries Inc Registered Shs When Issued
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11.11.25
|Ausblick: M-tron Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu M-tron Industries Inc Registered Shs When Issued
US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.
Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht
Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.
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