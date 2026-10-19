M&T Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

M&T Bank äusserte sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.04 USD, nach 4.82 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.41 Milliarden USD – eine Minderung von 0.06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.41 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch