M - mart gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

M - mart hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 13.39 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10.64 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 375.9 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 338.3 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch