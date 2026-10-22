M-I Homes: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

M-I Homes hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.56 USD. Im Vorjahresviertel waren 3.92 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat M-I Homes in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch