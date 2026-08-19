M H GROUP legte Quartalsergebnis vor

M H GROUP hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

M H GROUP vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6.74 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.520 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat M H GROUP mit einem Umsatz von insgesamt 469.1 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 456.6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.72 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 9.170 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1.520 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.35 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.84 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1.85 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch