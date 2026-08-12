M B Engineering: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

M B Engineering hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.75 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat M B Engineering in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22.49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.91 Milliarden INR im Vergleich zu 2.38 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 3.80 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2.91 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch