M&A Research Institute veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

M&A Research Institute veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14.03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6.09 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42.98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.63 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch