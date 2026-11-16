M&A Research Institute: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

M&A Research Institute hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 28.79 JPY gegenüber 17.64 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.01 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.57 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 78.07 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 47.97 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 22.49 Milliarden JPY gegenüber 16.60 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch