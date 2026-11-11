M&A Capital Partners legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

M&A Capital Partners hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 52.05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 53.14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 7.65 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.19 Milliarden JPY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 247.50 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 159.66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 28.29 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte M&A Capital Partners einen Umsatz von 22.45 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch