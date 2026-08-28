Lytix Biopharma ASA Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lytix Biopharma ASA Registered hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.35 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.070 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch