LyondellBasell publie son rapport sur le développement durable pour l'année 2020

HOUSTON et ROTTERDAM, Pays-Bas, 9 juin 2021 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport sur le développement durable pour l'année 2020. Le rapport souligne les efforts de l'entreprise dans les domaines de l'élimination des déchets plastiques dans l'environnement, de la lutte contre le changement climatique et du soutien à une société prospère.

« Malgré les défis de 2020, notre équipe a réalisé des progrès significatifs par rapport à nos objectifs », a déclaré Bob Patel, PDG de LyondellBasell. « En tant qu'entreprise, nous avons adopté une approche très ciblée et délibérée qui nous aidera à relever certains des plus grands défis mondiaux tout en créant de la valeur à long terme pour les parties prenantes. Ces efforts font partie intégrante de notre stratégie visant à saisir les occasions associées à la prestation de solutions durables à nos clients, à accroître notre résilience et à assurer un avenir plus durable. »

Le rapport souligne les progrès de l'entreprise dans la réalisation de son plan ambitieux de production et de commercialisation de deux millions de tonnes métriques de polymères recyclés et renouvelables d'ici 2030, en plus d'autres réalisations telles que :

Performances durables de premier plan dans l'industrie en matière de sécurité avec des taux de blessures dans le décile supérieur ;





Extension de la capacité de la co-entreprise de recyclage mécanique Quality Circular Polymers de LyondellBasell à 55 000 tonnes par an ;





Démarrage réussi de l'usine pilote de recyclage avancé MoReTec de LyondellBasell en Italie. Cette technologie ramène les déchets de plastique post-consommation à leur forme moléculaire afin qu'ils soient utilisés comme matière première pour de nouveaux polymères. LyondellBasell continue de travailler à l'application de cette technologie à l'échelle industrielle ;





de LyondellBasell en Italie. Cette technologie ramène les déchets de plastique post-consommation à leur forme moléculaire afin qu'ils soient utilisés comme matière première pour de nouveaux polymères. LyondellBasell continue de travailler à l'application de cette technologie à l'échelle industrielle ; Obtention de la certification ISCC PLUS de l'organisation ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) pour son craqueur à Wesseling, en Allemagne, et ses actifs européens de production de polymères. Avec cette certification, LyondellBasell peut fournir des certificats de bilan massique pour ses polymères avancés ou moléculaires recyclés et renouvelables ;





Lancement d'une série de produits utilisant des matières recyclées ou renouvelables sous la marque Circulen ;





; Adhésion au Pacte mondial des Nations Unies (UNGC) et alignement de l'approche de LyondellBasell en matière de durabilité sur les objectifs de développement durable des Nations Unies ;





Nomination d'un responsable des ressources humaines, en charge des questions de diversité, d'équité et d'inclusion, et formation d'un conseil de la diversité, de l'équité et de l'inclusion composé d'employés pour accélérer l'amélioration du milieu de travail et de la culture d'entreprise ;





Investissements dans les collectivités où l'entreprise exerce ses activités au moyen de plus de 900 subventions à des organismes de bienfaisance locaux ; réponse aux besoins des banques alimentaires dans 17 pays au moyen de subventions spéciales et 6 000 heures de bénévolat des employés dans le cadre du programme annuel de la Journée mondiale dédiée aux soins de LyondellBasell.

LyondellBasell travaille également à réduire son empreinte carbone. L'entreprise avait déjà annoncé son objectif de réduire de 15 % les émissions de CO 2 (équivalent) par tonne métrique de produit fabriqué d'ici 2030 par rapport à 2015. L'entreprise étend son évaluation des risques climatiques, utilisant les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD) pour développer et définir ses ambitions climatiques pour 2030 et au-delà.

Le rapport, disponible sur www.lyb.com/sustainability, est aligné sur les normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et sur celles du Conseil des normes comptables de durabilité (SASB). Ce rapport sert également de première communication de l'entreprise sur le progrès dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies.

À propos de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) est l'une des plus grandes entreprises de la planète spécialisées dans le plastique, les produits chimiques et le raffinage. Grâce à des employés présents aux quatre coins du monde, LyondellBasell fabrique des matériaux et des produits sans lesquels il serait impossible de trouver des solutions aux défis d'aujourd'hui : améliorer de la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et souples, assurer la pureté de l'eau au moyen de tuyaux plus robustes et polyvalents, améliorer la sécurité, le confort et l'efficacité énergétique d'un grand nombre de véhicules circulant sur nos routes, ou encore veiller à la sécurité et à l'efficacité des appareils électroniques. LyondellBasell est le plus grand fabricant mondial de composés de polypropylène et l'entreprise qui octroie le plus de licences de technologies à base de polyoléfines. Pour en savoir plus sur LyondellBasell, consultez le site www.LyondellBasell.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1527808/LyondellBasell_Sustainability_Graphic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg