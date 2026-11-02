Lyondellbasell Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lyondellbasell Industries hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -2.770 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.51 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 7.73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch