Lyka Laboratories stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lyka Laboratories äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.57 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.250 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28.11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 423.1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 330.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch