Lycos Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lycos Energy hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Lycos Energy 0.050 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.9 Millionen CAD – ein Plus von 53.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lycos Energy 16.2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch