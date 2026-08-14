Lycos Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lycos Energy äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0.03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lycos Energy -1.030 CAD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Lycos Energy mit einem Umsatz von insgesamt 14.0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 27.38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch