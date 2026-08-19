Lyckegard Group Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lyckegard Group Registered stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.14 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.120 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Lyckegard Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 87.6 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 12.32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch