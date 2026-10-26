Lycia Therapeutics-Aktie gibt zweistellig nach: Börsendebüt des HBM-Portfoliounternehmen an der NASDAQ ein Erfolg

Lycia nahm dabei 317,5 Millionen Dollar durch die Ausgabe von 17,64 Millionen neuen Aktien zu je 18,00 Dollar ein. Am ersten Handelstag schloss die Aktie bei 30,00 Dollar, was einem Kursanstieg von 67 Prozent entspricht, wie die Beteiligungsgesellschaft am Montag mitteilte.

HBM hält nach dem Börsengang rund 2,2 Prozent an Lycia, was einem Wert von 36,8 Millionen Dollar entspricht. Lycia entwickelt neuartige Therapeutika zur gezielten Zerstörung krankheitsverursachender Proteine und fokussiert sich zunächst auf Autoimmun-, Entzündungs- und Allergieerkrankungen.

Im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ gibt die Lycia Therapeutics-Aktie zeitweise um 10,27 Prozent auf 26,92 US-Dollar nach.

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