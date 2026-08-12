LX veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LX hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 727.38 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 562.00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 70.54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.14 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.29 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch