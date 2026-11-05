LX: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

LX lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 226.65 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 483.00 KRW je Aktie vermeldet.

LX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.44 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.14 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch