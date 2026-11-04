LX Semicon gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LX Semicon lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

LX Semicon hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 686.96 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 620.00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14.80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 336.02 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 394.39 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch