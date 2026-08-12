LX mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LX äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 727.38 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 562.00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 70.54 Prozent auf 17.29 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.14 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch