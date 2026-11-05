LX hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LX hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 226.65 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LX noch ein Gewinn pro Aktie von 483.00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56.51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.44 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.14 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch