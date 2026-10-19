LW Bogdanka präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LW Bogdanka hat am 16.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.67 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3.960 PLN je Aktie erzielt worden.

LW Bogdanka hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 682.7 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 486.6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch