LVMH will US-Juwelier Tiffany übernehmen - Kreise

Von Ben Dummett and Suzanne Kapner

PARIS (Dow Jones)--Der französische Luxusgüterkonzern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE will offenbar Tiffany & Co übernehmen, den US-Hersteller von hochpreisigem Schmuck und Uhren. Laut informierten Personen soll LVMH in den vergangenen Wochen mit einem entsprechenden Schreiben an Tiffany herangetreten sein und rund 120 Dollar je Tiffany-Aktie bieten wollen. Gegenüber dem Schlusskurs der Tiffany-Aktie am Freitag von 98,55 Dollar entspricht das einem Aufschlag von gut 20 Prozent.

Wie es aus der Quelle weiter heisst, arbeitet Tiffany an einer Antwort auf das Angebot, in Gesprächen sollen sich die beiden Unternehmen nicht befinden. Auch wenn der Gebotspreis rund 30 Prozent über dem seinerzeitigen Kurs der Tiffany-Aktie liege, dürfte LVMH tiefer in die Tasche greifen müssen, um zum Zug zu kommen, heisst es von den Informanten weiter. Im Sommer 2018 hatte der Tiffany-Kurs fast 140 Dollar erreicht.

Der Marktwert von Tiffany lag zuletzt bei rund 12 Milliarden Dollar, der von LVMH 193 Milliarden Euro, umgerechnet 214 Milliarden Dollar. Bloomberg hatte zuerst von dem LVMH-Interesse berichtet.

October 27, 2019 12:16 ET (16:16 GMT)