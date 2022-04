LVMH verzeichnet kräftigen Anstieg der Erlöse

Im Vergleich zum pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum legten die Erlöse vor allem dank des Geschäfts mit Mode und Lederwaren um 29 Prozent auf 18 Milliarden Euro zu, wie der für Marken wie Louis Vuitton, Hublot und Givenchy bekannte Konzern am Dienstagabend in Paris mitteilte. Dies war deutlich mehr, als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Auf vergleichbarer Basis und währungsbereinigt betrug der Zuwachs 23 Prozent. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -Aktie im Vergleich zum Schlusskurs in Paris um 1,7 Prozent zu.

Zu den Folgen des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen gegen Russland für das LVMH-Geschäft äusserte sich der Konzern nur vage: LVMH bleibe im aktuellen geopolitischen Kontext "wachsam und zuversichtlich". Die Gruppe verfolge die Entwicklungen mit grösster Aufmerksamkeit. Ihr erstes Anliegen habe der Sicherheit ihrer Mitarbeiter in der Ukraine und deren Unterstützung gegolten.

Ausser dem Geschäft mit Wein und Spirituosen steigerten im ersten Quartal alle Geschäftsbereiche des Konzerns ihren Umsatz um zweistellige Prozentsätze. Regional betrachtet verzeichnete LVMH in den Vereinigten Staaten und in Europa ebenfalls prozentual zweistellige Umsatzsteigerungen. Auch in Asien habe das Geschäft zugelegt, obwohl China im März die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärft habe.

