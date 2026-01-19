Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’277 -1.0%  SPI 18’334 -1.1%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’960 -1.3%  Euro 0.9284 0.0%  EStoxx50 5’926 -1.7%  Gold 4’673 1.7%  Bitcoin 74’354 -0.7%  Dollar 0.7975 -0.5%  Öl 64.2 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Bayer10367293Swiss Re12688156NVIDIA994529
Top News
adidas-Aktie unter Druck: Die Belastungsfaktoren im Blick
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teils an
SAP-Aktie im Fokus: Analysten sehen Überraschungspotenzial bei den Zahlen - KI-Kooperation mit Fresenius
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
UBS-Aktie nimmt ab: Geplante Fusion von drei Immobilienfonds überwindet eine Hürde
Suche...
Plus500 Depot

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.01.2026 18:04:40

LVMH verkauft DFS-Geschäft in Hongkong und Macau an lokalen Betreiber

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
541.08 CHF -4.17%
Kaufen Verkaufen

Von Joshua Kirby

DOW JONES-- Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat eine Vereinbarung über den Verkauf seines Duty-Free-Einzelhandelsgeschäfts in Grosschina an einen lokalen Betreiber getroffen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

LVMH teilte mit, dass seine Duty-Free-Sparte DFS ihre Einzelhandelsgeschäfte in Hongkong und Macau an die China Tourism Group (CTG) Duty Free verkaufen werde, einen staatlich kontrollierten Wettbewerber mit Sitz in Peking. Der Deal umfasst zudem immaterielle Vermögenswerte in Grosschina. LVMH hatte in den 1990er Jahren für rund 2,5 Milliarden US-Dollar eine Mehrheitsbeteiligung an DFS erworben, wobei Gründer Robert Miller weiterhin Anteile am Unternehmen behielt.

Im Zuge der Transaktion werden sich der französische Konzern und die Familie Miller an einer Kapitalerhöhung der CTG Duty-Free beteiligen und neu ausgegebene, in Hongkong börsennotierte Aktien zeichnen. Der Zeichnungsbetrag entspreche nur einem kleinen Teil ihrer Erlöse und die Zeichnung erfolge nach Abschluss der Transaktion, teilte LVMH mit.

"Der Verkauf unserer Filialen in Hongkong und Macau markiert einen wichtigen Schritt für DFS", sagte der CEO des Geschäftes, Ed Brennan.

Die vollständig in bar abgewickelte Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und soll in etwa zwei Monaten abgeschlossen sein, erklärte LVMH, ohne jedoch finanzielle Details der Veräusserung zu nennen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 12:05 ET (17:05 GMT)